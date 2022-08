L'isola della marijuana scoperta dalla Finanza nel delta del Po

PORTO VIRO - I militari della Sezione Operativa Navale di Porto Levante della Guardia di Finanza, reparto alle dipendenze della Stazione Navale di Venezia, a seguito di un avvistamento dell’elicottero della Sezione Aerea delle Fiamme Gialle di Tessera, hanno eseguito un sopralluogo su un isolotto, creatosi artificialmente all’interno dell’alveo del fiume Po, in una località limitrofa al comune di Porto Viro. I militari con i mezzi navali in dotazione, idonei anche alla navigazione fluviale ed in bassi fondali, una volta sbarcati sull’isolotto hanno iniziato una perlustrazione dell’intera area, riuscendo, nonostante le difficoltà riconducibili alla presenza di una folta ed intricata vegetazione, ad individuare tre aree appositamente bonificate per la coltivazione, come risultato all’esito delle competenti analisi di laboratorio, di più di settanta piante di cannabis. Lo stupefacente, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Rovigo, è stato estirpato per evitare che potesse essere inserito nei circuiti illegali di spaccio e commercializzazione.