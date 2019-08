Casa di riposo dell'orrore. «Sono nove mele marce, noi siamo un'altra cosa»

di Alberto Lucchin

ROVIGO «Abbiamo avviato un procedimento disciplinare interno e immagino si concluderà con un licenziamento in tronco. Oltre alle vittime, anche l'ente esce danneggiato da questa faccenda e do per scontato che al processo ci costituiremo parte civile. Noi non siamo quello di cui sono accusate quelle nove mele marce». È l'amaro commento del direttore generale Luca Avanzi, in merito all'indagine sui nove dipendenti della struttura assistenziale di San Bortolo per offese e minacce nei confronti degli anziani ospiti. I sette operatori sociosanitari e i due inservienti martedì saranno ascoltati dal giudice per le indagini preliminari Laura Contini, ma nel frattempo dovranno vedersela anche con la direzione dell'Iras. Attualmente sono già a casa da lavoro, visto che gli agenti della Polizia di Stato, all'alba di mercoledì, hanno notificato loro la misura interdittiva cautelare di divieto temporaneo di svolgimento di attività