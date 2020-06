Maltrattamenti all'Iras, quattro ex dipendenti finiranno sotto processo

ROVIGO - Saranno processati i quattro indiziati di maltrattamenti nei confronti di alcuni anziani ospiti dell'Iras. Si tratta di ex dipendenti e inservienti della casa di riposo rodigina. Il rinvio a giudizio è stato deciso oggi dal giudice Raffaele Belvederi. I fatti oggetto delle indagini risalgono a un periodo tra maggio e luglio 2019. L'inchiesta condotta dalla Squadra mobile della questura di Rovigo, coordinata dal pubblico ministero Maria Giulia Rizzo, aveva contestato a 9 indagati violenze fisiche, percosse, offese, minacce e atti denigratori lesivi della dignità personale. Per cinque imputati tuttavia il giudice ha disposto il non luogo a procedere. © RIPRODUZIONE RISERVATA