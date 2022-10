ROVIGO - La sezione di Rovigo del Club alpino italiano (Cai) celebra domani, 8 ottobre, i 90 anni dalla fondazione e i 50 anni della Scuola di alpinismo Giancarlo Milan. L'evento che aprirà la giornata, alle 11.30, sarà la cerimonia di intitolazione del palazzetto dello Sport a Giancarlo Milan: «È un riconoscimento importante a mio padre, che onora e commuove la mia famiglia - dichiara Giada Milan -. Ci emoziona pensare che la sua memoria attraverserà il tempo legando il suo nome alla grande passione per la montagna e alla città. Un sentito ringraziamento va all'amministrazione comunale e al Cai Rovigo per aver concretizzato questa splendida proposta avanzata, nel 2009, dall'ex sindaco Fausto Merchiori». In serata, la sala della Gran Guardia accoglierà un ricco parterre di ospiti e il Coro Plinius, diretto da Antonella Pavan. La musica sarà in contrappunto a filmati, fotografie d'epoca e racconti, per rivivere gli straordinari 90 anni di vita dell'associazione più longeva della città e il mezzo secolo della Scuola di alpinismo Giancarlo Milan. Interverranno l'alpinista Gabriele Villa, Franco Secchieri, Paolo Manfrin, Alfredo Corli, Gianni Bavaresco, il direttore della Scuola Pier Bazzani, e le varie anime che alimentano la sezione rodigina: Cai bike, il Club 33, il gruppo segreteria, il gruppo Tutela ambiente montano, il gruppo Grandi carnivori, gli operatori naturalisti culturali e il direttivo in carica. Il viaggio sulle vette, in parole e musica, si concluderà con le note di Signore delle cime accompagnate dalle foto di Maurizio Serra, Valerio Bersanetti ed Elisa Cuomo in ricordo delle persone scomparse che hanno dedicato tempo ed entusiasmo alla sezione Cai di Rovigo. Presenzierà all'evento il maestro compositore Bepi De Marzi.



ORGOGLIO

«Siamo onorati di portare i valori del Cai al grande pubblico - afferma la presidente della sezione di Rovigo, Lidia Fabbri - e orgogliosi che il Comune abbia deciso di intitolare a Giancarlo Milan il palazzetto dello sport. Ho preso l'impegno di essere la presidente di tutti ed è con questo spirito che saluterò il pubblico in Gran Guardia, con un pensiero alla nostra socia Monica, compagna di tante avventure e colpita da una malattia neurodegenerativa: come in montagna, anche in questa occasione gli amici in difficoltà non saranno lasciati soli».