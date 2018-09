di Diego Degan

TAGLIO DI PO - Era entrato in sala operatoria per un’appendicite, ne è uscito morto. Stefano Bedendi, 37 anni,credeva che il suo sarebbe stato un intervento di routine. Dopotutto lo fanno anche ai bambini, avrà pensato. Vero che, subito dopo la visita al pronto soccorso dell’ospedale di Adria, gli avevano detto che bisognava operare e che l’intervento era stato fissato di lì a poche ore, alle 23 di quella stessa sera ma, insomma, era pur sempre solo un’appendicite e lui era un uomo forte e sano. Non sarebbe dovuto succedere nulla.