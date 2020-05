Internet super veloce, cantieri aperti per la fibra ottica a vantaggio di 19mila utenze

ROVIGO - Sono partiti i lavori per la posa della fibra ottica Open Fiber che raggiungerà 19mila unità immobiliari cablate grazie a un investimento di circa 7 milioni di euro.

I cantieri sono iniziati dalla Commenda. Il piano operativo per la realizzazione della nuova rete interamente in fibra ottica abiliterà performance di navigazione elevatissime nelle case e negli uffici della città. La società guidata da Elisabetta Ripa a dicembre aveva siglato una convenzione con il Comune con un investimento di circa 7 milioni di euro.

"Rovigo sarà più all'avanguardia nel mondo tecnologico - ha detto il sindaco Gaffeo -. Avere una nuova rete in fibra ottica, significa poter usufruire di servizi di navigazione internet più veloci a servizio di tutti”.

L’infrastruttura, in modalità FTTH, si svilupperà per circa 150 chilometri sul territorio comunale. Open Fiber riutilizzerà cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti per circa l’85% dello sviluppo complessivo dell’opera, con l’obiettivo di limitare il più possibile gli eventuali disagi per la comunità. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. Anche i ripristini delle strade interessate dai lavori saranno a cura di Open Fiber, che interverrà prima con lavorazioni provvisorie, finalizzate a favorire un corretto assestamento del terreno, e poi con la riasfaltatura delle superfici stradali manomesse per l’installazione della fibra ultraveloce.



Oltre a interessare le vie della città, sarà predisposta anche la predisposizione della rete in fibra nei condomìni. Si tratta di interventi totalmente gratuiti che interesseranno solo i locali comuni, e per i quali non necessitiamo di delibere condominiali.

Ultimo aggiornamento: 17:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA