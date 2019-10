di Valentina Merlini

POLESELLA - Stroncata a 48 anni dopo una lunga battaglia con la malattia.non ce l’ha fatta anche se ha combattuto fino alla fine contro il male che l’aveva aggredita, e senza mai arrendersi. Docente di inglese, insegnava al. Una scelta maturata dopo diversi anni di insegnamento in diverse scuole della provincia di Rovigo. Dopo essere diventata di ruolo, infatti, aveva preferito tornare nella sua città natale, ossia Ferrara. Era un’insegnante molto disponibile con gli alunni che la adoravano, per i suoi modi sempre molto garbati, per la sua sobrietà, per la sua preparazione. Si era trasferita a Polesella negli anni Novanta, quando si era sposata.