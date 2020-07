Solidarietà, Faedesfa lancia l'infradito solidale per colorare di altruismo l'estate No Profit

ROVIGO - Verde, rosso e arancione. Sono i colori dell’estate di Faedesfa No Profit per il progetto “Infradito Solidale”, che l’associazione benefica propone con una donazione minima di 15 euro più un contributo spese forfettario di 2 euro per le spedizioni a domicilio. Basterà un paio di ciabattine ai piedi per rendere colorata l’estate e contribuire a sostenere i progetti di Faedesfa per la scuola. Con l’infradito solidale 2020 di Faedesfa No Profit, realtà del Terzo Settore di Fratta Polesine, dopo l’emergenza Covid-19, riparte l’attenzione alle persone in difficoltà, soprattutto i bambini. Una parte del ricavato verrà destinato a progetti a favore degli alunni delle scuole italiane. Faedesfa No Profit acquisterà materiale didattico o informatico per gli istituti scolastici. “Dopo l’emergenza sanitaria, la sospensione in presenza e il passaggio alle lezioni didattiche a distanza, crediamo ancor più nella necessità di sostenere le scuole – ha spiegato Andrea Pezzuolo, presidente di Faedesfa No Profit -. Purtroppo in Italia, solo il 16,5 per cento degli Istituti scolastici garantisce didattica e contenuti digitali”. Insomma, l’infradito solidale non è solo un accessorio di moda. E' un modo in più per dimostrare attenzione verso il nostro prossimo. Altre informazioni sul sito infradito.faedesfa.org. © RIPRODUZIONE RISERVATA