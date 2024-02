ROVIGO - Un operaio di 60 anni è morto sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po. L'uomo, residente a Taglio di Po (Rovigo) era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un'area privata.

+++notizia in aggiornamento+++