ROVIGO - Si raffredda il caro vita a Rovigo ad aprile. I dati dell’Ufficio Statistica del Comune parlano da un lato di un rincaro su base annua, ma l’andamento mensile mostra il segno meno e per un po’, dunque, i consumatori, le famiglie possono avere un po’ di ossigeno in più.

In aprile, dunque, l’indice Istat segna un più 0,6 per cento rispetto allo stesso mese del 2023, ma rispetto a marzo scorso si è a meno 0,2. Una cifra complessiva che è interessante scorporare per settori, perché la variazione congiunturale negativa mese su mese si osserva soprattutto nelle spese per l’abitazione, l’acqua, l’elettricità e i combustibili, con un meno 2,9 per cento (e che segna addirittura un meno 8,8 su base annua).

Altri segni meno si hanno nelle comunicazioni (sostanzialmente la telefonia), settore che vede sempre riduzioni dei costi ai consumatori, che mostrano un meno 0,5 per cento (e su aprile 2023 si è a meno 6,1), e nei servizi ricettivi e di ristorazione per un meno 0,4 (questa volta su base annua c’è un rincaro del 2,7).

Tutti gli altri capitoli sono in leggero rialzo, dal più 0,1 degli alimentari e delle bevande analcoliche (più 2,6 sul 2023) al più 0,9 di bevande alcoliche e tabacchi (più 2,5 annuo). Abbigliamento e calzature aumentano dello 0,2 (1,9 su aprile 2023), mentre restano mensilmente stabili, senza variazioni, mobili, articoli e servizi per la casa (più 0,5 annuo), servizi sanitari e spese per la salute (più 0,5 per cento annuo), e istruzione (più 1,7 sul 2023). Crescono mensilmente dello 0,8 i trasporti (più 1,7 su anno), dello 0,1 ricreazione, spettacoli e cultura (più 1,5 sul 2023), e dello 0,3 per cento altri beni e servizi (3 per cento su dodici mesi).

Ancora più nel dettaglio, guardando a ciò che più influsice sulla vita quotidiana di una famiglia, pertanto l’alimentazione, il maggior rincaro mensile si è avuto nel pesce con 1 per cento, mentre sono scese dello 0,9 acque minerali, bevande, succhi di frutta e verdura. Segnano un meno 1,1 zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi, meno 0,6 latte, formaggi e uova. Aumentano dello 0,5 per cento la frutta e dello 0,7 i vegetali, fermi i prezzi della carne.

Il capitolo dell’abitazione, le bollette, su base mensile è tutto stabile, tranne un più 0,2 per cento degli affitti, mentre scendono rispettivamente del 9,6 per cento e del 3,9 l’elettricità e il gas. Immobile la spesa sanitaria, , qualche rincaro si registra nei trasporti, con il più 1 per cento dei carburanti.

ALTRE ANALISI

C’è una particolare indagine che è stata fatta dal Centro di formazione e ricerca sui consumi che ha preso in esame un oggetto di consumo primario, un po’ come viene utilizzato come parametro di riferimento per il costo della vita nel mondo, un hamburger di una famosa catena mondiale.

Nel caso in questione sull’inflazione italiana, è stata presa in esame la carta igienica, che negli ultimi tre anni è aumentata di ben il 44 per cento. Una confezione da quattro rotoli costava in media in Italia 1,74 euro nel 2021, mentre oggi il prezzo è salito a 2,51 euro. Se le cifre paiono basse, si pensi che secondo il Crc, con il presidente del comitato scientifico Furio Truzzi, si tratta di un mercato che vale 1,2 miliardi l’anno. A Rovigo la carta igienica è passata da un costo di 1,50 euro di prezzo medio per la detta confezione da quattro rotoli del 2021, a 2,62 euro di questo 2024, con un rincaro elevatissimo del 74,7 per cento, ben al di sopra della media italiana e che pone la città al sesto posto in Italia in questa particolare voce. Certo che il prezzo della carta è aumentato, ma fa pensare che a Rovigo il salto sia di questo tenore rispetto a molti altri capoluoghi.