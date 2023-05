PORTO VIRO-ADRIA Dopo l’incredibile incidente occorso al giovane infermiere portovirese Fabio Bellan, ucciso da un ramo la mattina di mercoledì nell’abitazione di Valliera (Adria), la Procura aveva aperto un’indagine per ricostruire al meglio la dinamica. Ieri, in base a quanto emerso dalle perizie, e anche secondo gli approfondimenti condotti dai Carabinieri di Adria, che non hanno fatto emergere responsabilità da parte di terzi, la Procura stessa ha autorizzato l’espianto di organi ai fini di donazione e concesso il nulla osta alla sepoltura: non è stato ritenuto necessario eseguire un’autopsia.

I funerali si terranno martedì alle 15.30.

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI

Sempre ieri, dopo le innumerevoli dimostrazioni di affetto in ricordo di Bellan da parte dei suoi compaesani, è arrivato un messaggio di cordoglio anche da parte dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Rovigo, al quale il giovane era iscritto dal 2018. «Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto - spiegano i responsabili dell’Opi di Rovigo - A volte il destino sa essere veramente assurdo e allo stesso tempo atroce. La notizia della morte di Fabio ha colpito e scosso tutta la nostra comunità professionale». Nel comunicato, i responsabili dell’Opi ricordano che alcuni di loro avevano avuto il piacere di conoscere Fabio, sia durante il periodo di formazione universitaria sia, successivamente, da collega. In tutti loro alberga il ricordo di un ragazzo competente, di un professionista serio e di una cara persona. «Due qualità che non possono prescindere una dall’altra», sottolinea la nota dell’Ordine. Nota che conclude con un pensiero ed un abbraccio, in questo momento così difficile, a tutta la famiglia, alla fidanzata e ai colleghi della sua Unità Operativa con la quale svolgeva con dedizione il lavoro di infermiere presso l’ospedale di Adria.

ROSARIO E FUNERALI

I famigliari di Bellan fanno sapere che lunedì, alle 17.30, sarà celebrato il rosario in chiesa per chiunque gradisse essere presente, mentre l’ultimo saluto verrà dato martedì, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo apostolo, dove sarà celebrata la messa. Eventuali offerte raccolte prima e durante la funzione verranno donate alla Lega del Filo d’oro, secondo le volontà disposte dalla famiglia.