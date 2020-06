VILLANOVA DEL GHEBBO - Quattro paesi in lutto per l’improvvisa scomparsa di Emanuele De Battisti, stroncato da un infarto a 45 anni, mentre si trovava al lavoro. L’uomo è pianto dalle comunità di Lendinara, Villanova del Ghebbo, Villamarzana e Costa. Lele, così come lo chiamavano tutti gli amici, lavorava da circa un anno nella ditta I Blu Srl di Costa di Rovigo, specializzata nei recuperi industriali vari. Originario di Lendinara, si era trasferito dapprima a Villanova Ghebbo, per poi cambiare ancora residenza, andando a vivere a Villamarzana, da oltre dieci anni. Lascia la sorella Barbara e la mamma Antonia.

TRAGEDIA AL LAVORO

«Lavorava da un anno circa alla I Blue di Costa - racconta la sorella Barbara, profondamente scossa dalla perdita dell’amato fratello - Quando era giovane, aveva avuto un grave infortunio sul lavoro, cadendo dalla chiesetta di Molinella (frazione di Lendinara). Questo gli aveva causato un problema al braccio da diversi anni, anche se più di tanto non si notava. Faceva parte del tiro a piattello di Ponso, da qualche anno. La sua passione era il tiro a volo, specialità paralimpica».

SPORTIVO DOC

Emanuele De Battisti si era laureato campione regionale invernale veneto nel 2019, nella fossa olimpica. Avrebbe avuto una gara giusto ieri mattina, dopo una lunga attesa, dovuta allo stop forzato per il Covid-19. «Da quello che mi è stato detto, mio fratello ha avuto un infarto verso le 17-17.30, mentre era al lavoro - prosegue la sorella -. Io sono stata avvisata al telefono verso le 18. Il funerale sarà martedì alle 10.30, al campo sportivo comunale di Villanova del Ghebbo. La decisione è stata presa in quanto la chiesa di San Michele Arcangelo, viste le disposizioni ministeriali e regionali in merito alle procedure di distanziamento sociale, non avrebbe potuto contenere tutta la gente che lo vorrà salutare. Non c’era dunque la capienza per contenere tutti. È stato percò trovato un accordo tra il parroco don Andrea Lovato e il sindaco Gilberto Desiati».

FUNERALE ALLO STADIO

Emanuele De Battisti lascia anche il cognato Tomas, gli adorati nipoti Beatrice e Matteo, la fidanzata Monica. Il corteo funebre partirà martedì dalla Casa Funeraria Athesis di Legnago alle 9.45. Il rito funebre invece sarà celebrato al campo di calcio della Villanovese, alle 10.30. Al termine si proseguirà per il tempio della cremazione di Ferrara. «Aveva tre grandi passioni -. conclude la sorella Barbara - Andare in moto con la Harley Davidson, pescare, e praticare il tiro al volo e al piattello. Era una persona ben voluta da tutti, il classico ragazzo di compagnia da berci una da birra assieme. Il corpo riposerà al cimitero di Villanova del Ghebbo, assieme a quello di nostro papà Pierluigi, scomparso nel 1989, quando eravamo entrambi molto giovani mio fratello 14 e io 13 anni». Anche la Federazione Italiana Tiro Al Volo, tramite la presidente vicaria Emanuela Bonomi Croce, che si occupa della sezione atleti paralimpici, ha fatto pervenire un messaggio di cordoglio alla famiglia De Battisti.

