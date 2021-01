Una notizia inattesa: Gina scopre di essere incinta dopo la morte del marito

LENDINARA - Una notizia di quelle che strappano un sorriso, seguito da mille lacrime di gioia miste a tristezza, è giunta alla famiglia di Mirco Pasqualini, il 45enne originario di Lendinara, scomparso lo scorso novembre a New York, in seguito ad un incidente stradale.

La moglie del noto web designer, Gina Smith, ha infatti scoperto di essere in dolce attesa. Lei e il marito Mirco avevano a lungo cercato e desiderato un figlio. La coppia però non ha potuto nemmeno festeggiare l'annuncio della lieta notizia, visto che quando Gina Smith ha saputo di essere incinta, il marito Mirco era morto. Una beffa incredibile, per questa sfortunata coppia, che però pur dividendosi a causa di una morte del tutto inattesa e imprevedibile, ha la possibilità di aggiungere un componente alla famiglia, facendo si che Gina non resti da sola nella bellissima casa in mezzo al bosco di Woodstock. Sarà una bambina a riportare un po' di gioia e serenità, che avrà due nomi: uno dedicato alla nonna materna, accompagnato da quello tutto italiano di Gaia. La bambina dovrebbe nascere a giugno.



CENERI NEGLI U.S.A

Nel frattempo le ceneri di Mirco Pasqualini, che avrebbero dovuto far ritorno in Polesine a metà di dicembre, sono rimaste a casa della moglie. Troppi problemi burocratici e il timore che, visto il periodo di grande emergenza sanitaria, hanno sconsigliato l'invio dell'urna in Italia. Un vero peccato, perchè gli amici di Mirco avrebbero almeno voluto dargli un ultimo saluto, assieme ai famigliari e al gruppo dei musici e sbandieratori arquatesi, dove il lendinarese aveva mosso i primi passi nel 1989, una volta trasferitosi ad Arqua' Polesine, prima di andare poi a vivere a Pontecchio, Ferrara e Castelfranco, seguite dall'avventura negli Stati Uniti, intrapresa nel 2010 e interrotta in maniera brutale il 3 novembre 2020, quando Pasqualini, che si trovava in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto a New York. Rimasto in stato comatoso per poco meno di tre settimane, il lendinarese è poi spirato il 21 novembre, dopo che la moglie e la mamma Elisabetta Borin, consultati i medici, avevano deciso di staccare le spine del respiratore, dato che le condizioni fisiche del 45enne erano oramai irrecuperabili.



ARRIVERÀ GAIA

La notizia dell'arrivo di una bambina, che renderà nonni ben tre famiglie: quella della moglie Gina Smith, quella della mamma di Mirco e quella del papà Sandro Pasqualini, ricorda molto un'altra storia di un polesano famoso, morto prima di vedere alla luce il figlio. Chi non ricorda infatti la storia del grande pallavolista Vigor Bovolenta, scomparso in campo a Macerata il 24 marzo 2012. La moglie Federica Lisi annunciò qualche settimana dopo, di essere in attesa del quinto figlio del campionissimo di Taglio di Po.

