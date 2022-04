Due mortali nella notte in Polesine: ciclista padovano investito a Rovigo, automobilista fuori strada ad Ariano

ROVIGO - Due incidenti mortali nell'arco di mezz'ora, ai poli opposti del Polesine. Il primo è avvenuto ad Ariano nel Polesine, venti minuti dopo mezzanotte, sulla Romea. Un 58enne, Franco Curti di Goro (Ferrara) ha perso la vita dopo essere uscito di strada, senza coinvolgere altri veicoli. Curti era presidente della cooperativa Goro Pesca ed ha perso il controllo della sua Bmw.

Verso l'una di notte, a Rovigo in via Amendola, la strada per Lendinara, un'auto ha investito un ciclista, di 65 anni, della Bassa Padovana. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista.