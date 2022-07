Opel tampona e precipita nella scarpata, grave ragazza 17enne per i traumi riportati

FRATTA POLESINE - Un tamponamento e un'auto che precipita giù dalla scarpata. Dentro ci sono una madre quarantenne, la figlia 17enne ed un'amica della ragazza, sua coetanea. È proprio questultima, di Pontecchio Polesine, a riportare le lesioni più gravi, tanto da richiedere lintervento dell'elisoccorso per l'immediato trasporto allospedale di Padova, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. E mentre i soccorsi sono all'opera, un altro incidente, con uno scooterista che rimane gravemente ferito.

VIOLENTO TAMPONAMENTO

È il bilancio di una mattina tanto afosa quanto angosciante sulla Transpolesana, con feriti gravi e traffico in tilt. Il primo sinistro si è verificato poco dopo le 11, sulla corsia in direzione Verona della statale 434, pochi metri dopo lo svincolo per Fratta, al chilometro 71,3. Il tamponamento è avvenuto fra una Volkswagen T-Cross, al volante della quale si trovava un 74enne di Castelmassa, con a bordo la moglie 68enne, e la Oper Zafira con a bordo la quarantenne di cui si diceva e le due ragazze. Non è chiaro quale sia stata la causa che abbia portato la Zafira ad andare a cozzare violentemente contro la T-Cross che la precedeva. E questo è quello che dovranno accertare i carabinieri, subito accorsi insieme agli operatori del 118 ed ai vigili del fuoco, che sono intervenuti anche con unautogrù e che si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo di fabbricazione tedesca e di aiutare il personale sanitario nella delicata operazione di estrazione delle ferite dallinterno dellabitacolo. La monovolume, infatti, dopo il botto, è carambolata giù dal piano stradale, nella scarpata che si apre a fianco della carreggiata. Urti e sbalzi che hanno provocato ulteriori lesioni alle tre occupanti. Marito e moglie che si trovavano allinterno della T-Cross non hanno riportato invece lesioni di sorta. Madre e figlia che erano sulla Zafira, invece, sono rimaste ferite, seppur in modo non grave, venendo trasportate in ambulanza a Rovigo. Decisamente peggiore il quadro della 17enne che era in auto con l'amica, come detto, elitrasportata a Padova con gravi traumi. I carabinieri si sono occupati dei rilevi, mentre la Statale è stata chiusa al traffico per poter operare in sicurezza, grazie anche al supporto degli operatori di Anas. Le ripercussioni sul traffico sono state consistenti

L'ALTRO SCONTRO

Nel frattempo, pochi metri prima del punto del violento scontro, s'è verificato un secondo incidente. Sempre un tamponamento, che ha visto però coinvolti un'auto ed un grosso scooter. L'uomo che viaggiava sul motociclo, nellimpatto, è stato sbalzato di sella, andando a sbattere contro il guardrail. Ha battuto violentemente la testa, ma il casco sembra averlo protetto e, nonostante le lesioni ed il trasporto in ospedale, non sembra essere rimasto ferito in modo così grave da far temere per la sua vita.

Anche in questo caso sul posto sono subito intervenuti Suem, carabinieri, vigili del fuoco ed operatori Anas. E la situazione della viabilità sulla Transpolesana si è complicata ulteriormente.