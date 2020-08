Tir finisce contro il new jersey del cantiere sull'Adige: si stacca la cabina, il carico d'uva sulla strada

Ultimo aggiornamento: 09:39

ROSOLINA - Dalle 2 della notte scorsa, i vigili del fuoco stanno operando lungo la statale 308 Romea al km 76 800 train direzione Venezia per un camion finito contro ilmesso a protezione di un cantiere stradale sul ponte dell'Adige: ferito l’autista. I vigili del fuoco accorsi da Adria e Rosolina, hanno soccorso l’autista, che è stato preso in cura dal personale del Suem 118 per essere trasferito in ospedale aNel violento urto ladel camion si è staccata e tutto il carico di uva è fuoriuscito per la parte anteriore del semirimorchio squarciata invadendo tutta la strada, che è stata chiusa in entrambi i sensi. Il mezzo incidentato è stato spostato e la strada riaperta in senso unico alternato. Sono ora in corso le ultime operazioni di recupero del carico.