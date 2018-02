Famiglia si ritrova un "bisonte" della strada in giardino /Foto

di Francesco Campi

SAN MARTINO DI VENEZZE - Un bisonte della strada in giardino. Non certo il migliore dei risvegli per unadi San Martino di Venezze, la cui cancellata esterna è stata travolta ieri mattina verso le 7 dache si è cappottato mentre procedeva lungo la Provinciale 3, all'altezza dell'intersezione con via Borgo Sud.Il mezzo pesante, che procedeva in direzione Rovigo, sbandando, si è adagiato sul fianco destro, abbattendo il guard rail e la recinzione della villetta, che si trova proprio sull'incrocio, intraversandosi sulla scarpata e riversando parte del proprio carico. Una tragedia sfiorata, perché se in quel lembo di giardino fosse stato presente qualcuno avrebbe seriamente rischiato la vita. La strada è stata subito interdetta alla circolazione per il tempo necessario alle delicate operazioni di rimozione del camion e di pulitura dell'asfalto dai residui lasciati dall'incidente, principalmente una grossa chiazza d'olio, andate avanti per qualche ora con il traffico tornato a circolare normalmente verso le 14. Sul posto, polizia, personale della Provincia, una ditta che si è occupata della pulizia e due grossi mezzi di soccorso stradale...