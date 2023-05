TAGLIO DI PO - Prima di spirare Tiziano Mantovani aveva fatto in tempo a chiamare un amico: ma è stato tutto inutile. La tragica notizia della morte dell'imprenditore edile Tiziano Mantovani, 62 anni, ha sconvolto la comunità di Taglio di Po. Anche perchè lo scomparso era molto conosciuto, figlio di Wilma Marangon e Angelo (detto "Cencio d'la rossa"), storici commercianti di stoffe con negozio nella centralissima via Roma. Tiziano, secondo di cinque fratelli, viveva da solo, nella casa dei suoi genitori. I funerali saranno celebrati oggi, mercoledì 17 maggio, nella chiesa di San Francesco d'Assisi di Taglio di Po; la messa sarà presieduta dallo zio, fratello della mamma, mons. Giuliano Marangon, già docente di latino e greco al liceo classico di Chioggia e autore di vari libri di storia della diocesi e del territorio; concelebrerà il parroco don Damiano Vianello.

«Tiziano, lo scorso mese di febbraio - hanno spiegato i fratelli Giuseppe e Chiara, affranti - era stato ricoverato nella clinica di S. Maria Maddalena a Occhiobello per alcuni problemi polmonari; aveva smesso di fumare, si teneva controllato e in questi giorni avrebbe sostenuto una nuova visita, complessivamente stava bene. Con la sua Jeep era andato, come di frequente, a fare un giro a Rosolina Mare dove aveva una casa e qualche lavoretto in corso, che ancora effettuava, in attesa del pensionamento. Sappiamo che dopo essere uscito di strada, urtato un albero e capottato, aveva chiamato il suo amico Riccardo Zerbin, chiedendo aiuto. Zerbin ha immediatamente allertato il 118 di Porto Viro ma all'arrivo dell'autolettiga con un medico, Tiziano non dava più segni di vita. Pensiamo che un malore improvviso sia stato la causa dell'uscita di strada e della morte».

Dopo i funerali il feretro di Tiziano sarà tumulato nella cappella di famiglia.