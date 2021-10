Bmw sbanda in curva, si scontra con una 500 e finisce nel canale: 44enne salvata da due passanti, ma è gravissima

Taglio di Po - Ennesimo incidente stradale lungo la provinciale 38, nel Delta, avvenuto stavolta nel territorio del comune di Taglio di Po. La dinamica ancora al vaglio degli inquirenti, ma, secondo le prime ricostruzioni, verso le 14 di ieri - sabato 16 ottobre - due veicoli si sono scontrati in località Ca' Vendramin.

Al volante di una Bmw, una 44enne originaria di Mesola, che, nell'affrontare una curva, ha sbandato e ha perso improvvisamente il controllo dell'auto andando così a sbattere con violenza contro una Fiat 500 X, guidata da una 47enne di Porto Tolle che proveniva dal senso opposto di marcia.



ATTIMI DI PAURA

Lo schianto è stato violento e sono stati attimi di paura: a seguito dell'urto, infatti, la Bmw è fuoriuscita di strada e si è capovolta nel canale che scorre lungo la carreggiata, mentre la Fiat 500 X andava a terminare la propria corsa in un terreno agricolo. A riportare le conseguenze più gravi è stata l'automobilista ferrarese: provvidenziale l'intervento di altri due automobilisti, entrambi di Porto Tolle, che si sono accorti della situazione e si sono gettati nel canale per salvare la signora.

Senza esitare si sono tuffati nel canale. Ora la 44enne si trova ricoverata all'ospedale di Padova e la prognosi al momento rimane riservata. L'altra donna, invece, è stata trasportata all'ospedale di Rovigo per ulteriori accertamenti.



PRIMI SOCCORRITORI

Sul luogo dell'incidente sono accorsi i carabinieri della stazione di Porto Tolle, i vigili del fuoco di Adria e Rovigo, il personale del Suem impegnato nelle operazioni di soccorso. Gli eroi del giorno sono stati comunque i primi soccorritori dell'automobilista, un uomo di 54anni e un giovane di 25 anni di Porto Tolle che si sono tuffati nelle acque del canale e hanno evitato che la donna, chiaramente sotto choc, morisse annegata. In quel punto, infatti l'acqua non avrebbe dato scampo alla donna intrappolata nell'auto capovolta.