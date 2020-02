Perde il controllo della moto in sorpasso, muore un ferrarese di 32 anni

BOSARO - Un giovane moticiclista ha perso la vita a soli 32 anni oggi lungo la Ss. 16 "Adriatica". Luigi Barca, origini campane, residente a Ferrara, ha perso il controllo della sua Yamaha R6, mentre effettuava un sorpasso in direzione Polesella.



A causa dell’alta velocità, non è più riuscito a controllare la sua moto ed è caduto a terra, finendo sbalzato per una ventina di metri. L’incidente gli è costato la vita. Sul posto si sono immediatamente precipitati i carabinieri di Polesella, Rovigo e Lendinara, i vigili del fuoco e il personale medico del 118. Disperati i tentativi del Suem di salvare il ragazzo, ma per Luigi Barca non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere pochi minuti dopo le 19.



