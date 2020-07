Finisce fuori strada con lo scooter, muore un bracciante agricolo di 43 anni

LENDINARA - Ha trovato la morte in un incidente ancora da comprendere nella cause, un bracciante agricolo di 43 anni, Ben Kaddour, marocchino di origine, ma italiano a tutti gli effetti. La fuoriuscita è accaduta in via Argine Destro Adigetto a Lendinara, verso le 17, e non avrebbe coinvolto altre persone o altri mezzi.



Lo scooter è finito nel piccolo fossato a lato della strada, in prossimità di un incrocio. A quanto appurato dai soccorsi del 118, il 43enne sarebbe morto sul colpo. L'uomo risiedeva a Canda e ha una sorella che vive a Torino. Ultimo aggiornamento: 21:13