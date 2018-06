Scooter si frantuma sull'auto, grave il pilota gravissima la passeggera

di Francesco Campi

ROVIGO Un uomo ricoverato in gravi condizioni e la sua compagna ancora più grave, tanto da essere in pericolo di vita: ancora un gravissimo incidente in viale Porta Adige, sempre nel tratto antistante all’Alìper. L’incidente è avvenuto attorno alle 19 di ieri e ha visto un grosso scooter rosso impattare violentemente contro una Toyota Yaris nera. Uno schianto che, vista la sproporzione fra i due mezzi, ha fatto sì che le due persone che si trovavano a bordo del grosso ciclomotore avessero la peggio.



In particolare la donna, che nell’impatto è stata sbalzata di sella. L’uomo sulla cinquantina, che guidava lo scooter, infatti, è stato soccorso con un codice due, che identifica un quadro grave, con funzioni vitali stabili ma con potenzialità di peggioramento nell’arco di poco tempo. La donna, invece, più giovane di lui, sulla quarantina, è stata soccorsa con un codice tre, quello che viene utilizzato per pazienti gravissimi, cui va data una risposta sanitaria immediata perché le funzioni vitali risultano alterate a causa di lesioni diffuse ed emorragie conseguenti a trauma.



