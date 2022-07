ROSOLINA - Nuovo grave incidente sul tratto di Romea che attraversa l'abitato di Volto. A scontrarsi, un'auto e una moto poco prima delle 13 di ieri, poco distante dalla pizzeria Vespucci. Inevitabilmente, a riportare la peggio è stato il motociclista, per il quale il Suem ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, visto il quadro particolarmente preoccupante e la necessità di un rapido trasporto in ospedale. L'elicottero è atterrato attorno alle 13.10, e dopo che il ferito, nel frattempo stabilizzato dal personale sanitario già accorso, è stato caricato a bordo, si è subito rialzato in volo verso l'ospedale. Circa la ricostruzione della dinamica, dei rilievi si è occupata la polizia locale di Rosolina. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che proprio nella mattinata avevano riaperto la stazione temporanea di Rosolina Mare, per prestare il proprio supporto operativo.

DISAGI E RALLENTAMENTI

L'incidente ha provocato inevitabili rallentamenti sulla Romea, anche se il traffico non è mai stato del tutto interrotto. Tuttavia, anche a causa dei rallentamenti provocati dalle operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi, sempre nello stesso tratto, a poca distanza, attorno alle 14.30 si è verificato un ulteriore incidente, un tamponamento a catena con tre auto coinvolte. In questo caso, nessuno ha riportato lesioni degne di nota, anche se dal punto di vista del traffico si sono verificati nuovi rallentamenti, specie in direzione Ravenna: una lunga coda si è ben presto formata e si è smaltita a fatica solo dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la fine del senso unico alternato, che è perdurato per circa un'oretta. Poco distante dai due incidenti, nel giugno del 2019, l'incrocio di Volto fu teatro della tragedia costata la giovane vita del 21enne Nicola Paganin, scontratosi in sella alla sua potente moto, una Yamaha R6, contro una Citroen C3, al volante del quale si trovava un altro giovane, che aveva appena un anno in meno di lui, rimasto illeso ma profondamente segnato emotivamente per quanto accaduto. La statale Romea, purtroppo, si conferma una delle arterie con il più alto indice di incidenti, non solo della provincia di Rovigo ma dell'intero Veneto.