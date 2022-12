Auto schiacciata da un camion in Romea: salvi per miracolo. Traffico paralizzato

PORTO VIRO - Sono stati estratti dalle lamiere in vita seppur ferite le due persone che si trovavano a bordo di un'auto rimasta schiacciata da un camion nell'incidente avvenuto sulla Romea nel tratto portovirese, all'altezza che chilometro 60, poco dopo le 17.30 di oggi 19 dicembre 2022. Una dinamica che ha lasciato i soccorritori con il fiato sospeso perché nell'incidente, che ha coinvolto tra auto ed un grosso camion che trasportava sale, una delle auto è rimasta completamente schiacciata dal mezzo pesante che, uscendo di strada si è adagiato su un fianco giù dalla scarpata. Sul posto l'elisoccorso, ed i carabinieri, oltre ai vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per sollevare il camion e permettere al personale sanitario di raggiungere gli occupanti dell'auto dai quali inizialmente non sembravano arrivare segnali di vita. Invece quasi miracolosamente si sono salvati, nonostante le lesioni. Il traffico sulla Romea è completamente bloccato in entrambi i sensi, con la viabilità deviata sulle strade secondarie.