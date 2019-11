Sbanda e finisce nel canale con l'auto in Romea: salvata dai vigili del fuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARIANO POLESINE - Sembra essere stato un malore improvviso a farle perdere il controllo della propria Panda mentre percorreva la Romea, sbandando e finendo per ribaltarsi nel canale che corre a fianco della Statale, non riuscendo poi ad uscire dall’abitacolo. Attimi di terrore per una 73enne di Codigoro che ieri, più o meno verso le 13, è uscita di strada autonomamente mentre era al volante della propria auto. Tuttavia, fortunatamente, nonostante l’enorme spavento, se l’è cavata sostanzialmente con qualche botta, grazie anche al tempestivo e risolutivo intervento dei soccorsi.