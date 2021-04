ROVIGO - Auto vola fuori strada: ferita una ragazza. L'incidente è avvenuto poco dopo le 22:30 di lunedì 26 aprile, in via Martiri di Belfiore a Rovigo. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale. I pompieri, arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre la giovane 21enne, venuta fuori autonomamente, era già stata presa in cura dal personale sanitario e poi trasferita in ospedale.