Tre ragazzi finiscono in un canale con l'auto: ricoverati in ospedale

PORTO TOLLE - Alle 18.50 di stasera, sabato 28 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Po di Tolle a Porto Tolle per la fuoriuscita di un’auto finita rovesciata su un fianco all’interno di un canale d’irrigazione di un campo di mais: feriti 3 giovani. I pompieri arrivati da Rovigo con tre automezzi tra cui l’autogrù e 9 operatori, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto uno degli occupanti, rimasto incastrato nella vettura. Il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in elicottero in ospedale. Assistiti dai sanitari anche gli altri due feriti, pure loro trasferiti in ospedale in ambulanza. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.