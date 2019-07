Schianto con la moto nuova, la fidanzata di Nicola aspettava il suo sms

di Elisa Cacciatori

ROSOLINA - Sono incredulità e una sofferenza che non sembra conoscere conforto a contraddistinguere questi giorni per la perdita improvvisa di un ragazzo benvoluto da tutti. L'improvvisa morte di Nicola Paganin , a causa di unin cui sabato notte alle 3,30 è rimasto vittima mentre era in sella alla sua nuova Yamaha R6, ha provocato un forte sofferenza non solo adove il viveva col padre e lavorava, ma anche in quei paesi vicini e nel veronese, dove aveva vissuto, tutti luoghi in cui il giovane poco più che ventenne era riuscito a farsi benvolere da tutti.