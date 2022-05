Gita in moto sugli Euganei, frontale con un furgone: Andrea, 16 anni, muore dopo 3 giorni di agonia

LUSIA - Era ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova il ragazzo di 16 anni, residente a Lusia e studente dell'Ipsia a Rovigo. Il giovane, nel tardo pomeriggio di martedì, 10 maggio, è stato vittima di un terribile incidente stradale lungo via Molare, la direttrice di traffico che collega la frazione di Castelnuovo di Teolo con Zovon di Vo' (Padova). Oggi, 13 maggio è morto: Andrea Stocco, non ha superato la fase critica. La commissione medica, dopo i 3 giorni di lotta disperata, ha dichiarato il decesso del ragazzo. La famiglia ha donato i suoi organi.

La dinamica

Il giovane in sella alla sua moto Cagiva Mito 125, poco dopo la trattoria “Da Antonio”, in un tornante si è schiantato contro un furgone che viaggiava in senso di marcia opposto, procurandosi un forte trauma cranico.



Nel sinistro stradale è stato coinvolto anche un suo amico, caduto a terra con la moto ma riportando per fortuna solo alcune lievi contusioni, oltre a un profondo stato di choc. Per il trasporto del sedicenne in ospedale è stato necessario ricorrere a un elicottero del 118 che poco dopo il frontale ha preso terra in uno spiazzo nelle vicinanze del luogo dello scontro.