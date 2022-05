LUSIA - È ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Padova A.S., 16 anni, residente a Lusia e studente dell'Ipsia a Rovigo. Il giovane, nel tardo pomeriggio di martedì, 10 maggio, è stato vittima di un terribile incidente stradale lungo via Molare, la direttrice di traffico che collega la frazione di Castelnuovo di Teolo con Zovon di Vo' (Padova). Il sedicenne, in sella a una Cagiva Mito 125, si è scontrato all'altezza di un tornante con un furgone che procedeva in direzione opposta. Il violentissimo impatto con il camioncino lo ha scaraventato sull'asfalto dove è rimasto esanime.

I SOCCORSI

Al loro arrivo sul posto, i sanitari del Suem hanno subito constatato la gravità dei suo quadro clinico e ne hanno immediatamente disposto il trasferimento nel policlinico del capoluogo. Il ragazzo, ricoverato in terapia intensiva, ha subito un esteso trauma cranico. Si trova in pericolo di vita.

Nel sinistro stradale è stato coinvolto anche un suo amico, caduto a terra con la moto ma riportando per fortuna solo alcune lievi contusioni, oltre a un profondo stato di choc. Per il trasporto del sedicenne in ospedale è stato necessario ricorrere a un elicottero del 118 che poco dopo il frontale ha preso terra in uno spiazzo nelle vicinanze del luogo dello scontro. Gli accertamenti sulla dinamica dell'episodio sono stati condotti dai carabinieri della stazione di Teolo.

LA RICOSTRUZIONE

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma che hanno raccolto la versione del guidatore del camioncino (risultato negativo all'alcoltest), A.S. e il suo compagno stavano procedendo in direzione di Zovon, probabilmente per tornare a casa al termine di un'escursione in moto sui Colli Euganei quando, nell'affrontare un tornante in discesa, il ragazzo non è riuscito a controllare la traiettoria della sua due ruote, allargandosi troppo e invadendo l'altra corsia di marcia. Proprio nel momento in cui dalla curva sbucava il camioncino contro il quale si è schiantato. Resta al momento da chiarire se il trauma cranico sia stato causato dall'impatto con l'asfalto dopo la carambola oppure con il veicolo. A dare l'allarme ai soccorritori è stato lo stesso conducente del mezzo, fermatosi per prestare un primo aiuto al 16enne e all'amico.

ORE D'ANSIA

Subito sono stati avvertiti i famigliari del giovane che sono corsi al suo capezzale e che stanno vivendo ore di profondissima angoscia. Per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere dalla carreggiata la motocicletta e il furgone incidentati, si è reso necessario chiudere al traffico per oltre un'ora e mezza quel tratto di via Molare. Non è la prima volta che la strada che collega le due frazioni è teatro di sinistri stradali, anche mortali.