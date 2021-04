Audi esce di strada e si schianta sugli alberi, morto uno dei due occupanti

ARQUA' POLESINE - Poco dopo le 17, lungo la sulla Transpolesana, all'altezza dell'uscita Arquà Polesine, il conducente di una Audi A8 che viaggiava in direzione Verona, ha perso improvvisamente il controllo, per cause ancora in corso di accertamento, uscendo di strada in una carambola letale.

A bordo della grossa berlina tedesca si trovavano due persone, una delle quali, un 54enne di Rovigo, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. Sul posto, oltre al personale del Suem ed ai vigili del fuoco, anche i carabinieri delle stazioni di Arquà Polesine e Ceregnano. La vittima è Massimo Biscuola, gestore della birreria Badabeer di Rovigo

L'auto, dopo essersi schiantata contro alcune piante lungo la Statale che collega Rovigo a Verona, è finita a ruote all'aria.