Scontro fra un'auto e un camion sull'Eridania, morto un uomo

STIENTA - La Regionale 6 Eridania Occidentale, è bloccata in entrambi i sensi, da poco dopo le 15.30, nel tratto fra Zampine di Stienta e Gaiba, per un incidente che ha visto coinvolti un camion ed un'auto e che è risultato letale per l'uomo che si trovava a bordo della seconda. Sul posto, oltre al Suem, che ha tentato vanamente ogni manovra possibile per scongiurare la morte dell'uomo, anche i vigili del fuoco che hanno fornito il consueto supporto operativo, nonché la Polizia locale, cui tocca il compito dei rilievi e quello della non facile gestione della viabilità sull'importante arteria stradale, con il supporto anche di una pattuglia della Guardia di Finanza.