Schianto fra una Ducati e un'Alfa, giovane scooterista muore sul colpo

ROVIGO - Tragedia della strada a Badia Polesine, oggi 10 luglio. Il sabato sera è stato funestato dall’incidente mortale avvenuto in via Ca’ Mignola nuova con uno scontro tra un'Alfa Romeo e uno scooter Ducati che, da quanto si apprende, procedevano in direzione Lendinara. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo di 34 anni, che è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Badia, carabinieri e vigili del fuoco. Disagi per il traffico in un punto nevralgico per la viabilità. La regionale è la stessa arteria dove solo un paio di mesi fa vi era stato un altro incidente mortale.