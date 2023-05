Incidente mortale a Rosolina: auto cappottata, all'arrivo dei soccorsi l'uomo alla guida era già senza vita

ROSOLINA MARE - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 maggio, in via Foci Adige, a Rosolina Mare, sulla strada che costeggia il tratto terminale dell'Adige, da Portone Fossone fino alla spiaggia "dei Casoni". Stando alle prime informazioni, Tiziano Mantovani, 62 anni, di Taglio di Po - probabilmente per un malore - avrebbe perso il controllo dell'auto che stava conducendo, uscendo fuori strada e cappottandosi nel bosco.

Sul posto ambulanza, elisoccorso del Suem.

Il sindaco di Taglio di Po Laila Marangoni rivolge il cordoglio personale ed istituzionale ai familiari: «Un dolore grande. Notizie di questo tipo sono sempre molto tristi. Rivolgo la mia vicinanza ai parenti. Tiziano era una persona molto conosciuta». Il funerale sarà celebrato domani, alle 16 a Taglio di Po.