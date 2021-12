LENDINARA - Un pedone è morto oggi, 18 dicembre, alle 17.30 dopo essere stato investito da un'auto guidata da un ragazzo di 26 anni a Lendinara, in via Valli 60. L'uomo è morto nel corso del trasporto verso l'ospedale. L'autista si è fermato per prestare soccorso. Sul posto i carabinieri della Sezione Radiomobile di Rovigo e Fratta Polesine.