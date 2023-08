Lendinara, finisce fuori strada con la moto: 24enne muore sul colpo

LENDINARA - Ha perso il controllo della propria moto finendo fuori strada in una rotatoria. È avvenuto poco dopo le 23 di ieri sera, mercoledì 2 agosto, a Lendinara dove ha perso la vita un 24enne marocchino che in sella al proprio motociclo è finito fuoristrada dopo la rotonda di via San Lazzaro, la strada provinciale 49, nell’intersezione con la strada provinciale 17.

Inutili i soccorsi allertati da alcuni automobilisti.

In poco tempo sono arrivati il personale del 118, i Carabinieri di Lendinara e i Vigili del fuoco: il giovane è morto sul colpo.