Schianto fra una minicar ed un Suv sullo svincolo della Transpolesana a Canda: morto Giancarlo, oss della casa di riposo

CANDA (ROVIGO) - Uno scontro tragico, morto Giancarlo Sacchi, 66enne di Canda. L'incidente è avvenuto alle 9.15, oggi 10 agosto, sulla Provinciale 15 in prossimità di via delle industrie, a poca distanza dallo svincolo della Transpolesana per Canda, in direzione Verona. A impattare frontalmente, un Suv, una Peugeot 5008, a bordo della quale si trovava una mamma con due bambine, ed una una microcar Casalini Aixam, guidata dal 66enne. Sacchi, alla guida dell'auto che non richiede la patente, lavorava come Oss alla casa del Sorriso di Badia Polesine.

La dinamica

Vista la sproporzione fra i due mezzi, le conseguenze peggiori le ha riportate proprio l'anziano: lesioni gravissime, che hanno reso impossibile ogni tentativo di rianimarlo da parte degli operatori del Suem subito accorsi.