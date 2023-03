Schianto fra due auto e un furgone sulla strada arginale: morto l'ex comandante della Polizia locale

ADRIA (Rovigo) - Francesco Pantano, ex comandante della polizia locale di Adria, ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto questa sera - 11 marzo - intorno alle 19.15 lungo la stretta e pericolosa strada arginale del Po a Bottrighe, una frazione di Adria.

Nello schianto sono rimasti coinvolti due auto e un furgone e l'82enne ha avuto la peggio. La dinamica della tragedia è al vaglio della Polizia locale di Adria intervenuta con il comandante Pier Antonio Moretto, mentre i soccorsi sono stati portato da Vigili del fuoco e dal Suem dell’Ospedale di Adria.

La strada - che collega Adria con Porto Viro - è stata a lungo chiusa al traffico.

La vittima

Francesco Pantano - 82 anni - era molto conosciuto in tutta la zona come ex comandante della polizia locale di Adria.