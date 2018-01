Frontale in Polesine: una donna muore sul colpo, due i feriti

ROVIGO - Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questo pomeriggio a Corbola sulla strada provinciale 46. La vittima è Adriana Casellato, 76 anni, di Torino. La donna che era giunta in Polesine per trascorrere il Capodanno, si trovava sul sedile posteriore di una Giulietta che, per cause ancora da chiarire, si è scontrata frontalmente con una Opel Astra. Immediati i soccorsi, per l'anziana non c'era più nulla da fare. Gli altri due feriti, occupanti delle due autovetture, di Taglio di Po, sono stati ricoverati all'ospedale, ma non versano in gravi condizioni.

