Schianto violentissimo: muore Gabriele, 27 anni, è il figlio dell'assessore di Lendinara

BADIA POLESINE - Uno schianto violentissimo, che ha distrutto due auto e spezzato la vita di un giovane lendinarese di appena 27 anni, Gabriele Dalla Villa, figlio maggiore dell'assessore del Comune di Lendinara Francesca Zeggio, figura nota in tutto il Polesine per il suo lungo e generoso impegno a favore della sua comunità. È successo una ventina di minuti prima delle 23. alle porte di Badia, in via Ca' Mignola Nuova, la Regionale 88, nel tratto antistante allo stabilimento della Abafood, proprio al confine fra Badia e Lendinara, già teatro di un incidente mortale il 23 giugno del 2016. Il 27enne rimasto ucciso era al volante della sua Alfa 145, che si è orribilmente accartocciata nell'impatto con un'altra auto, una Ford Fiesta, e, poi, uscendo di strada, contro il guardrail presente proprio in quel punto. Un impatto terribile, che non ha lasciato scampo al 27enne. Ferite anche altre due persone. Sul posto, oltre al Suem, anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a districare i grovigli di lamiere per permettere l'intervento degli operatori sanitari, ed i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovigo, che si sono occuparti dei rilievi e di chiudere al traffico la Regionale durante le lunghe e dolorose operazioni, andate aventi per circa tre ore. Un paio di ore prima sempre a Badia, in Riviera Balzan, poco prima del ponte per Masi, c'è stato un altro incidente, fra un'auto e un camper. Quest'ultimo, dopo l'impatto è poi fuori dalla carreggiata andando poi a scontrarsi contro un albero. Nonostante la spaventosa carambola, in questo caso non ci sono stati feriti gravi.

