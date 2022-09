Perde il controllo dell'auto che si rovescia: viene sbalzato fuori e muore schiacciato

BADIA POLESINE - Ha perso improvvisamente il controllo del suo fuoristrada Suzuki Grand Vitara, che si è rovesciato più volte. Un carambola tragica, perché l'uomo che era al volante, solo a bordo, Matteo Borin, 55 anni, è stato sbalzato fuori, venendo schiacciato dalla sua stessa auto. È successo attorno alle 21 al chilometro 28,7 della Regionale 88, ex Statale Rodigina, che in quel tratto prende il nome di via Verdi, alle porte di Villa d'Adige, frazione di Badia Polesine, proprio al confine con la provincia di Verona. E della vicina Castagnaro era la vittima, imprenditore agricolo. Vana la corsa del Suem, perché è stato solo possibile constatare l'avvenuto decesso. Dei rilievi e della gestione della viabilità si sono occupati i Carabinieri della Stazione di Ceregnano e della Sezione Radiomobile di Rovigo. L'incidente, nel quale non risulta coinvolto nessun altro mezzo o persona, è avvenuto in un tratto noto per la sua pericolosità, tant'è vero che, oltre al limite di 50 chilometri orari, su entrambi i lati della strada è stato posto un guardrail protettivo. Proprio quel guardrail contro il quale, in una curva, il 55enne sembrerebbe aver battuto dopo aver perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento.