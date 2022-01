Incidente fra un'auto e un monopattino, grave una donna sbalzata a terra

ROVIGO - Un incidente che ha visto coinvolta e ferita una giovane donna a bordo di un monopattino, è avvenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 10, in viale Posta Adige, all'altezza delle strisce pedonali di fronte all'Hotel Cristallo. L'impatto è avvenuto fra il mezzo a due ruote, sul quale si trovava una ragazza di origini nigeriane, ed una Panda, al volante della quale si trovava analogamente una giovane donna. L'impatto non sembrerebbe essere stato particolarmente violento, ma l'evidente sproporzione fra i due mezzi ha fatto che la donna che era sul monopattino riportasse seri traumi, sia nella collisione che nella conseguente caduta sull'asfalto. In un primo momento, con la donna riversa a terra, che non si muoveva, qualcuno ha temuto il peggio.

Fortunatamente, dopo l'immediato arrivo del Suem e le prime cure le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto, anche se comunque le sue ferite non sono state banali e, dopo la stabilizzazione in ambulanza, è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale rodigino. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale, che dovrà quindi ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre una pattuglia dei carabinieri ha collaborato per regolare il traffico in un punto particolarmente delicato della viabilità rodigina, a cavallo fra la stazione ferroviaria e la stazione delle corriere, nonché strada d'accesso principale alla città per chi arriva da Padova.