Sbandano, escono di strada e si capovolgono con la Polo: ferite due ragazze

LENDINARA - Sbandano e escono di strada: ferite le due ragazze a bordo. L'incidente è successo ieri, poco dopo le 22, in via Porte di Sopra nella frazione di Ramodipalo di Lendinara. L'auto è fuoriuscita in modo autonomo e si è rovesciata sotto il piano stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rovigo che hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo, mentre le due ragazze sono riuscite a venire fuori autonomamente e sono state prese in cura dal personale sanitario del Suem. Necessario il trasferimento in ospedale per una delle ragazze. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.