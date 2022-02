LENDINARA - Incredulità e cordoglio hanno pervaso la comunità lendinarese in lutto per Gabriele Dalla Villa, morto a 27 anni mentre rincasava dal lavoro, e dato origine a un’ondata di vicinanza e affetto per la famiglia stretta nel dolore. La vita del ragazzo si è spenta alle porte di Lendinara quando stava rientrando a casa dopo aver terminato alle 22 il turno di lavoro nello stabilimento della Saica Pack Italia, a Badia Polesine. Il giovane lascia nella disperazione più cupa la madre Francesca Zeggio, assessore comunale al terzo mandato,<WC1> notissima e stimata in città, il pa<WC>dre<WC1> Federico, la sorella Anna e tutti i parenti.<WC>

TRAGICA SCOPERTA

<WC1>La famiglia ha appreso della disgrazia quando, preoccupata non vedendolo rincasare, la sorella Anna ha chiamato<WC1> Gabriele invano sul cellulare ed è poi andata a cercarlo, scorgendo i soccorsi e facendo la tremenda scoperta. Travolta dal dolore anche la fidanzata Talisa, con cui Gabriele pensava a un futuro insieme.<WC>

<WC1>Nelle prime ore del mattino di ieri, 24 febbraio,<WC1> un’ondata di cordoglio e incredulità ha attraversato la città man mano che la notizia della tragedia si diffondeva, e centinaia di messaggi di vicinanza hanno raggiunto la famiglia privatamente e tramite i social network, dove i lendinaresi si sono stretti con affetto attorno all’assessore e ai suoi cari. Gabriele è ricordato da amici e conoscenti come un bravo ragazzo, gran lavoratore, molto legato alla famiglia. Un giovane che per tutti aveva grande gentilezza e un grande sorriso che lo contraddistingueva. Per alcuni anni ha lavorato nell’hamburgeria gourmet “La tana del luppolo” nella frazione di Saguedo, dal dicembre del 2020 aveva cambiato settore e lavorava come operaio per la Saica Pack Italia nello stabilimento di Badia. Anche in questo nuovo impiego Gabriele aveva saputo farsi apprezzare dai colleghi, che ora affranti lo ricordano per la giovialità e la bravura nel lavoro.<WC>

<WC1>Nel contempo il ragazzo collaborava con lo zio nell’azienda agricola di quest’ultimo per pura passione. Per lui era un sogno potersi dedicare a quest’attività e aveva cambiato lavoro proprio per poter avere orari compatibili con le necessità del lavoro agricolo. Nel tempo libero Gabriele aveva conquistato premi in diversi concorsi di bellezza e si prestava volentieri come modello per le sfilate di moda organizzate a Lendinara e dintorni, come quella che si è tenuta nel luglio dell’anno scorso nella cornice di Villa Badoer a Fratta Polesine.<WC>

IL PRIMO CITTADINO

<WC1>Il sindaco Luigi Viaro è incredulo di fronte a un dramma che vede coinvolto un ragazzo che ha visto crescere e che colpisce non solo un assessore della sua <WC>g<WC1>iunta, ma ancor più un’amica, una famiglia con la quale il legame di amicizia è sempre stato forte. «Siamo tutti colpiti, storditi da quanto è accaduto e non possiamo che stringerci attorno alla famiglia. È innaturale che una mamma giovane debba consegnare il proprio ragazzo a una vita diversa, non ci sono spiegazioni per una cosa come questa<WC>.<WC1> Sono senza parole, le nostre due famiglie sono sempre state amiche, Gabriele è cresciuto insieme a mio figlio Alessandro, abbiamo vissuto insieme tanti compleanni e momenti di festa e condivisione. Sto ricevendo molte telefonate e messaggi di cordoglio per la famiglia da parte di autorità e cittadini, anche fuori dai confini polesani».<WC>

<WC1>Il sindaco ricorda come la comunità recentemente sia stata colpita da diversi lutti, non ultimo la morte di Andrea Tenan, scomparso nell’estate scorsa a 33 anni per un incidente in moto avvenuto nello stesso luogo in cui è morto Gabriele. Non è stata al momento fissata la data per l’ultimo saluto in cui la comunità potrà stringersi attorno ai familiari.