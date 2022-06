Incidente tra Lendinara e Badia Polesine. Auto nel fossato, completamente distrutte. Due persone ferite Foto

BADIA POLESINE - Incidente nella notte di domenica 19 giugno, intorno alle 00.50, lungo la SR 88 al km 17, 800 tra Lendinara e Badia Polesine. Due auto sono finite nei fossati d’irrigazione dopo un tamponamento, due le persone ferite.

I pompieri, arrivati da Rovigo con due squadre tra cui l’autogrù, hanno messo in sicurezza le auto finite nei due fossati a bordo strada: entrambe rovesciate da lati opposti, con i conducenti bloccati all'interno. I due feriti sono un trentenne, alla guida di una Toyota RAV 4 ibrida, e una signora 60enne, alla guida di una Micra, quest’ultima auto nell’urto ha tranciato un tubo dell’acquedotto. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti in ospedale: la donna è in codice rosso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.