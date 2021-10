Operaio schiacciato dal vagone, l'Adriatica spa: «Estranei al tragico incidente»

ROVIGO L'azienda Adriatica spa di Loreo (Rovigo) si dichiara oggi in una nota «estranea all'incidente avvenuto ieri che, a causa del movimento di un carro ferroviario, ha causato la morte di Paolo Merlin». La società precisa inoltre che «nessuna area dell'azienda è stata posta sotto sequestro, diversamente dalla motrice e dai vagoni che hanno causato l'incidente».

«Abbiamo già consegnato agli inquirenti, che stanno indagando - afferma nella nota Giovanni Toffoli, ad di Adriatica - i video delle telecamere di sorveglianza per la ricostruzione dei fatti e siamo a disposizione delle autorità per ogni chiarimento o richiesta di integrazione; l'incidente non riguarda aree della nostra azienda né un nostro dipendente. Esprimiamo sincero cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. Attendiamo lo sviluppo delle indagini affinché sia fatta chiarezza sulla dinamica dell'incidente», conclude.