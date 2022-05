Mortale sul lavoro in Romea: operaio precipita dal tetto del capannone

PORTO VIRO - Tragico infortunio sul lavoro a Porto Viro dove oggi 28 maggio, poco dopo le 9, un operaio, che stava lavorando al rifacimento di un tetto, è precipitato e ha perso la vita. Il cantiere era lungo la Statale Romea, nei capannoni in corso di ristrutturazione che ospitavano Happy Casa. Immediatamente è intervenuta l'ambulanza, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare. Sul posto, per i rilievi e le prime indagini, sono intervenuti i carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco hanno effettuato controlli sulla struttura.