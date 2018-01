Perde il controllo dell'auto, papà da poco muore sul colpo a 38 anni

di Francesco Campi

ROVIGO - Ha perso il controllo ed èpraticamentedi unapiccola di quasi due anni e mezzo. La tragedia si è consumata lungo la, che congiunge le frazioni rodigine di. Ed è proprio verso Grignano, dove viveva, che Alessandro si stava recando, verso le 11, quando pochi metri dopo il cavalcavia che attraversa la ferrovia la sua Lancia Y è caduta giù dalla carreggiata carambolando nella campagna, qualche metro più in basso.Sembra che il 38enne sia statoe che questo abbia provocato le lesioni mortali. Vana la corsa del Suem. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre dei rilievi si è occupata la polizia stradale. Gli accertamenti sono in corso, anche se non sembrano esservi molti dubbi sul fatto che si sia trattato di una fuoriuscita autonoma.