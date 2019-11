Sbanda e finisce con l'auto nell'Adige riesce ad uscire e viene salvato

ROVIGO - Grave incidente con lieto fine questa mattina in via Lungo Adige tra Granzette e Boara.



Un automobilista, salendo da via della Fabbrica per immettersi sulla strada dell'argine, è sbandato finito con il proprio veicolo dentro il fiume Adige. E' riuscito miracolosamente ad uscire dall'abitacolo prima che l'auto si inabissasse. E' poi stato salvato dalle acque dai Vigili del Fuoco.



Trasportato per accertamenti in ospedale, intanto i sommozzatori ora cercano di recuperare il veicolo in fondo al fiume.

