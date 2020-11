Schianto frontale tra auto: muore bambino di 5 anni, madre gravissima

GIACCIANO CON BARUCHELLA - Tragedia della strada a Giacciano con Baruchella. Nello schianto frontale tra due auto è morto un bambino di cinque anni. Gravissima la madre.

Chi è la vittima

Nel tremendo schianto è morto Steve Luchin. La mamma è stata intubata dal personale del Suem e trasferita al Pronto soccorso di Rovigo. La famiglia, originaria di Badia, si era da poco trasferita a Giacciano.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale, anche vigili del fuoco e Suem 118. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell'incidente.

La dinamica

L'incidente è avvenuto intorno alle 14 all'altezza del centro commerciale Il Faro. La donna e il bambino viaggiavano a bordo di una Chevrolet Matiz, che per cause in corso di accertamento si è schiantata contri un'Audi A6 Avant. Il condudente di quest'ultima se l'è cavata con qualche leggera contusione.

